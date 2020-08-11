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قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تشكيل مجموعة مالية للتركيز على تقديم خدمات المدفوعات بصورة أكبر.
وأشارت "فيسبوك"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدّمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".
ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".
وستهتم تلك المجموعة المالية بعقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.شركة فيسبوك الأمريكية
"فيسبوك" تنشئ مجموعة مالية للتركيز على خدمات المدفوعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-11
قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تشكيل مجموعة مالية للتركيز على تقديم خدمات المدفوعات بصورة أكبر.
وأشارت "فيسبوك"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدّمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".
ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".
وستهتم تلك المجموعة المالية بعقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:29 PM
توجُّهٌ قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بها "ليبرا"
قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تشكيل مجموعة مالية للتركيز على تقديم خدمات المدفوعات بصورة أكبر.
وأشارت "فيسبوك"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدّمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".
ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".
وستهتم تلك المجموعة المالية بعقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.
، "فيسبوك" تنشئ مجموعة مالية للتركيز على خدمات المدفوعات ،
المصدر : الخليج 365
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