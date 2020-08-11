شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل .. "التعليم" تطالب الإدارات برصد حالة الأجهزة التقنية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

طالبت وزارة التعليم من إدارات التعليم بالمناطق تحديد حالة الأجهزة والتفنيات الفنية للمدارس، متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المدارس، وذلك لوضع الترتيبات المناسبة وتحديد سياسات العودة في العام الدراسي الجديد.

وعلمت اليوم ان توجيها صدر من خلال اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم، لمدراء المدارس، برصد واقع الأجهزة التقنية وأجهزة الحاسب الآلي بالمعامل وتعبئة البيانات المطلوبة ورفعها خلال ٥ أيام من صدور التعميم.

وياتي التوجيه قبل مباشرة مدراء المدارس باسبوع والمعلمين باسبوعين، حيث من المفترض استئناف المعلمين للدوام بعد اسبوعين استعدادا لاستقيبل الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وكان أصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام المقبل، وحُددت مهام اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من إكمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها والإشراف على جاهزية المدارس وإعمال الصيانة والنظافة واكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية..

كما تقرر تشكيل لجان مماثلة في كل إدارة ومكتب تعليم تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم والرفع بتقارير بشكل إسبوعي متضمنة نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها.