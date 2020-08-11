شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارات جديدة لدعم المبتعثين والان نبدء بالتفاصيل
استمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته ولم يتمكن من العودة
الموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة بسبب الجائحة
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم، كما باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
وتضمن القرار استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويض نائب الوزير بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.
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