الشؤون البلدية تتيح خدماتها عبر فروع المركز السعودي للأعمال

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الثلاثاء)، أنه في إطار سعيها لتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، بإمكان الراغبين الحصول على خدمات الوزارة من خلال فروع المركز السعودي للأعمال.

ويهدف المركز السعودي للأعمال إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

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ويستقبل المركز عملاءه، في كلٍ من الرياض وجدة والدمام، من السبت حتى الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً.

ويتيح المركز عبر فروعه خدمات لجهات أخرى، منها وزارات: التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافةً إلى مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

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