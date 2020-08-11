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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ إجراءات الفحص للمتقدمين
الذين تم قبولهم في المسار الصحي للعام 1441هـ- 1442هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في مركز طب الأسرة والمجتمع أمس، إجراء الفحوصات اللازمة للطلاب والطالبات المتقدمين الذين تم قبولهم في المسار الصحي للعام 1441هـ- 1442هـ.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري، أن فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، مبيناً أنه تم جدولة مواعيد الفحص على أيام مختلفة وبأعداد محددة يومياً لضمان التباعد الاجتماعي.
بدوره أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن الفحص هو الإجراء النهائي لقبول طلاب وطالبات المسار الصحي قبل انتظامهم الدراسي في العام الجديد.
وقال آل مريح في الوقت نفسه أن الطلاب والطالبات غير المجتازين للفحص يحولون إلى مسارات دراسية أخرى بحسب الإمكانات في كل مسار.
ولفت آل مريح إلى أن الفحص الطبي خصص في الأسبوع الأول للطالبات وسيكون الأسبوع المقبل للطلاب ليتم الانتهاء من كامل الإجراءات بنهاية أغسطس الجاري.
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