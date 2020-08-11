إغلاق 13 صالون حلاقة خالفت بروتوكولات الوقاية من كورونا ببلدية العمرة

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قررت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية إغلاق 13 صالون حلاقة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية و البروتوكولات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

Advertisements

وتم تنفيذ 76 جولة رقابية نتج عنها إغلاق 13 صالوناً مخالفاً لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما تم رصد 30 مخالفة صحية على بعض الصوالين، إضافةً إلى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد بن إسماعيل على ضرورة التزام صوالين الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه الكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير كافة وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

المزيد

جديد الأخبار