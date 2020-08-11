حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لإرفاق عقد الإيجار لإثبات الاستقلالية

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه لا بد من إرفاق (عقد إيجار الكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب لإثبات الاستقلالية، ويتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطن وجه سؤالاً قال فيه “لقد تم إيقاف صرف حساب متابعات الخليج 365 لي بسبب عدم توفر عقد إيجار والآن لدي عقد إيجار رسمي وموثق على أبشر، هل سوف يُصرف المبلغ كـ سابق العهد أم لا؟

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ورد البرنامج بتغريدة عبر “تويتر” قال خلالها: “في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق (عقد إيجار الكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان”.

تفاصل الدعم للدفعة الـ33

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثون 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.



نسبة المستفيدين بالأرقام

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.



وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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