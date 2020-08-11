2020-08-11

أسعار الذهب تنخفض من أعلى مستوى تاريخي

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ أكثر من ألفي دولار أمريكي للأونصة.

وبحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2017.53 دولار للأونصة، وتراجع بذلك الذهب عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأونصة، والذي سجله في الأسبوع الماضي.

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في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2026.90 دولار للأونصة.

واحتفظ الدولار بمكاسب الليلة الماضية حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى 28.86 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.8% إلى 979.12 دولار للأونصة.

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