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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا، معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 11:43 AM
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا، معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.
، بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم: ابنتي حصلت عليه ،
المصدر : الخليج 365
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