، تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج ،

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أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.
يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليجخالد علي الخليج 365 2020-08-11
أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.
يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:22 AM
تشكيك الديمقراطيين لم يؤت ثماره ولا خطأ في تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"
أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.
يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.
، تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج ،
المصدر : الخليج 365
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