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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.
وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: وجّه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 11:14 AM
حتى نهاية عام 2020م بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.
وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: وجّه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.
، "وزير التعليم" يوجّه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية ،
المصدر : الخليج 365
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