شكرا لمتابعة خبر عن محاولة استخراج مركبة بين صخور العارضة وشكوك حول علاقتها بإختفاء الشبان الأربعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تكافح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأهالي بمحافظة العارضة لإستخراج مركبة غطتها الصخور في أحد الأودية .

ومن المرجح أن هذه المركبة تعود للشباب الأربعة الذين اختفوا يوم الخميس الماضي بعد خروجهم في نزهة أثناء الأمطار في الحادثة التي سلطت "صدى " الضوء عليها .

ويتواجد أهالي المفقودين مع الشرطة بجانب المواطنين في انتظار الكشف عن أي معلومات تقود إليهم .

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وكان الشبان الأربعة قد خرجوا في نزهة جبلية بينما كانت الأمطار غزيرة وعُثر حينها على مركبتين من مركباتهم الثلاث دون أي أثر لهم .

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