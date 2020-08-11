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شكرا لمتابعة خبر عن محاولة استخراج مركبة بين صخور العارضة وشكوك حول علاقتها بإختفاء الشبان الأربعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):تكافح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأهالي بمحافظة العارضة لإستخراج مركبة غطتها الصخور في أحد الأودية .
ومن المرجح أن هذه المركبة تعود للشباب الأربعة الذين اختفوا يوم الخميس الماضي بعد خروجهم في نزهة أثناء الأمطار في الحادثة التي سلطت "صدى " الضوء عليها .
ويتواجد أهالي المفقودين مع الشرطة بجانب المواطنين في انتظار الكشف عن أي معلومات تقود إليهم .
وكان الشبان الأربعة قد خرجوا في نزهة جبلية بينما كانت الأمطار غزيرة وعُثر حينها على مركبتين من مركباتهم الثلاث دون أي أثر لهم .
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