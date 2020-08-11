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محاولة استخراج مركبة بين صخور العارضة وشكوك حول علاقتها بإختفاء الشبان الأربعة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تكافح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأهالي بمحافظة العارضة لإستخراج مركبة غطتها الصخور في أحد الأودية .

ومن المرجح أن هذه المركبة تعود للشباب الأربعة الذين اختفوا يوم الخميس الماضي بعد خروجهم في نزهة أثناء الأمطار في الحادثة التي سلطت "صدى " الضوء عليها .

ويتواجد أهالي المفقودين مع الشرطة بجانب المواطنين في انتظار الكشف عن أي معلومات تقود إليهم .

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وكان الشبان الأربعة قد خرجوا في نزهة جبلية بينما كانت الأمطار غزيرة وعُثر حينها على مركبتين من مركباتهم الثلاث دون أي أثر لهم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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