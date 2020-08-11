شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات عودة المبتعثين للدراسة في ماليزيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور اليوم الثلاثاء إجراءات العودة للدراسة في ماليزيا مع استقرار حالة انتشار فيروس كورونا هناك .
وقالت الملحقية في بيان لها قبل قليل أنها ستقوم بإعداد قائمة بأسماء الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة والتواصل مع الوزارة لدراسة امكانية تسهيل عودتهم ما أمكن ذلك .
ونبهت الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة ارسال المعلومات التالية لبريد الملحقية الالكتروني ( [email protected] ) وهي كالتالي : 1/ :
1- اسم المبتعث ومرافقيه رباعيا وفق جواز السفر.
2- أرقام السجلات المدنية .
3- ارقام التأشيرات الدراسية وتاريخ انتهائها .
4- صور من جوازات السفر للمبتعث ومرافقيه .
5- صورة من التأشيرات الدراسية للمبتعث ومرافقه .
كما نبهت بضرورة مراعاة الإجراءات المبلغة لكم سابقا والصادرة من وزارة التعليم الماليزية والموضحة في الملف المرسل سابقاً ، والتأكد من تعبئة نموذج طلب العودة من موقع ( EMGS ) قبل ( 21 يوم من موعد السفر ) بعد الحصول على تذاكر السفر ، وكذلك اجراء فحص طبي بخلو المسافر من كورونا قبل 3 أيام من الوصول لماليزيا كما هو موضح في الإجراءات الصادرة بهذا الخصوص
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وأشارت الملحقية أنه سيتم تزويد الطلبة بالإجراءات التي ستتخذ عند وصول الطالب وحالات التأشيرات المنتهية قبل السفر ومن انتهت تأشيرته وهو خارج مقر البعثة وإجراءات المرافقين وغيرها من الحالات .
كما نبهت بأن الحكومة الماليزية قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوم على جميع القادمين من الخارج في مراكز الحجر الصحي وعلى الجميع تحمل التكاليف .
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