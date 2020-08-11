بالصور.. لحظة قيام مشغل محطة توليد كهرباء بتغيير الجهد لأحد المحولات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت شركة كشفت شركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن لحظة قيام مشغل محطة توليد بالشركة بتغيير الجهد لأحد المحولات في محطة توليد العاشرة بمنطقة الرياض. وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك للحفاظ على توازن الشبكة واستمرار عمل الأنظمة لإنتاج الطاقة الكهربائية بموثوقية عالية.

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