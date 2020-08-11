شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ سعد الخثلان: مصافحة المرأة الأجنبية محرمة شرعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد الشيخ سعد الخثلان على تساؤل من إحدى المتابعات عن حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من غير المحارم، بأنها محرمة شرعا.
وأوضح الشيخ الخثلان بأن مصافحة المرأة الأجنبية أعظم في الفتنة من النظر، فإن كان حرم الله النظر إلى المرأة فما بالك بالمصافحة وهي مخالفة للشرع.
وتابع الشيخ الخثلان بأن هناك حديث عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت "ما مست يد النبي صلي الله عليه والسلام إمرأة قط"
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