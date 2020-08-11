شكرا لمتابعة خبر عن 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن هناك 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، منها التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وقالت إدارة المرور، ردًا على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن تلك الضوابط تشمل أنه: إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الإلتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

وأكدت على وجوب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًا بدون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وفي السياق نفسه، أشارت "المرور" إلى عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.