شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن أوامر التنفيذ والمبلغ المطلوب للسداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء طريقة الإستعلام عن تفاصيل أوامر التنفيذ ومعرفة المبلغ المطلوب للسداد وما تبقى منه .

وأوضحت أنه يمكن التواصل مع الدائرة من خلال الرابط التالي ، مع الخطوات التالية :

1- اختيار طلباتي .

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2- اختيار الطلبات المحالة .

3- اختيار إجراءات ثم طلبات إجراءات من الدائرة ثم قم باختيار ( طلبات أخرى ).

النقر على "إرسال " .

جاء ذلك رداً على مستفيد أكد انه لديه امر تنفيذ على شخص ويريد معرفة ما سدد و مالم يسدده .