شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن أوامر التنفيذ والمبلغ المطلوب للسداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء طريقة الإستعلام عن تفاصيل أوامر التنفيذ ومعرفة المبلغ المطلوب للسداد وما تبقى منه .
وأوضحت أنه يمكن التواصل مع الدائرة من خلال الرابط التالي ، مع الخطوات التالية :
1- اختيار طلباتي .
2- اختيار الطلبات المحالة .
3- اختيار إجراءات ثم طلبات إجراءات من الدائرة ثم قم باختيار ( طلبات أخرى ).
النقر على "إرسال " .
جاء ذلك رداً على مستفيد أكد انه لديه امر تنفيذ على شخص ويريد معرفة ما سدد و مالم يسدده .
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