شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تقرر حضور الجامعيين في 3 فترات دراسية وتشكل لجنة عليا للمتابعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم من خلال دليلها الإسترشادي الذي أصدرته لعودة الدراسة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ، بأن نظرا لظروف وباء كورونا ، فقد قررت الوزارة حضور الطلاب على ثلاث فترات خلال اليوم الدراسي مع تشكيل لجان عليا لتحديد صلاحيات التفعيل الكامل للتعليم عن بعد والذى يأتي بشكل مواز في حال وصل مستوى الخطورة للأحمر.

وأوضحت الوزارة عبر الدليل الإسترشادي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا في كل جامعة لمتابعة الحالة الصحية، وتشكيل فرق عمل بالكليات والمعاهد والتأكد من كافة الإجراءات الإحترازية، كما أوضح الدليل مهام اللجنة العليا وهي تطبيق التحري والتقصي وسرعة الوصول للحالات المصابة أو المشتبه بها داخل الكلية، ومتابعة من يصدر من الجهات المختصة بشأن مستويات الخطورة لكل مدينة وتحديد مستوى الخطورة.

وإعتمدت وزارة التعليم للجامعات بدء العام الدراسي وفق ثلاثة نطاقات، الأول، وهو النطاق الأخضر، حيث تستأنف الدراسة بشكل طبيعي وفق التقويم الدراسي مع تقليص أعداد الطلاب في القاعات الدراسية في الكليات التي تقع في نطاقات مكانية آمنة صحيا، والنطاق البرتقالي وهو «تعليم جزئي مدمج»، تنفذ في الكليات التي تقع في نطاقات مكانية آمنة صحياً بشكل نسبي وتتطلب تطبيق احترازات صحية، حسب ما يرد من الجهة المختصة، والنطاق الأحمر، وهو ينطبق على الكليات التي تقع في نطاقات مكانية تتسم بالخطورة في حضور الطلاب.

وتابعت الوزارة بان حضور الطلاب سيكون في 3 فترات دراسية ، وتوزع جداول الشعب الدراسية حيث ، تكون الفترة الأولى من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 صباحا، والفترة الثانية من 1 مساء وحتى 5 مساء، والفترة الثالثة من 6 مساء وحتى العاشرة مساء، مع تقليل كثافة الطاقة الاستيعابية للشعب الدراسية والاستفادة من القاعات الكبرى في تقديم المحاضرات.