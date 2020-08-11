شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة الرياض تؤكد عدم استخدام «عيون القطط» في تحديد المسارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على عدم استخدام قطع السيراميك «عيون القطط» في تحديد المسارات بالطرق؛ استجابةً لمطالب السكان وحرصًا على راحتهم.

وقالت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لطرقات أكثر كفاءة وجودة.. أمانة منطقة الرياض: مشاريع الطرق الجديدة ملتزمة بعدم استخدام قطع السيراميك (عيون القطط) في تحديد المسارات لتوفير راحة أكبر للسكان أثناء تنقلهم داخل المدينة" .

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