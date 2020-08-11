شكرا لمتابعة خبر عن تنافس حاد بين طلاب وطالبات الجامعات للعمل بالقطاع الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف استطلاع رأي حديث توجه 71 % من الطلاب الجامعيين في المملكة للعمل بقطاع الرعاية الصحية مقابل 75 % من الطالبات اللاتي ترغبن للعمل بنفس القطاع أيضاً . كشف استطلاع رأي حديث توجه 71 % من الطلاب الجامعيين في المملكة للعمل بقطاع الرعاية الصحية مقابل 75 % من الطالبات اللاتي ترغبن للعمل بنفس القطاع أيضاً . وأكد استطلاع الرأي أن أهم الأسباب التي دفعت الطلاب والطالبات لهذا الإختيار هو الرغبة في العمل بوظيفة مرموقة وراتب مجزية والمساهمة في تطوير المجتمع . وشمل الإستطلاع الذي قامت به شركةباير الألمانية للصناعات الدوائية 25جامعى في 5 مدن بالمملكة ، وكشف كذلك أن 61 % من الطلاب يرغبون بالعمل في المملكة وعدم السفر بالخارج نظراً للإرتباط الأسري .

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