شركة العرض المتقن تعلن عن وظائف تقنية للرجال والنساء في الرياض

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تعلن شركة العرض المتقن للإتصالات وتقنية المعلومات عن توفر وظائف تقنية (للرجال والنساء) بعقود سنوية (12 شهر) حسب المسميات والشروط التالية:

– مسؤول نظم – عدد 1 – الرياض (براتب 15,000 شهرياً)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، علوم حاسب، نظم معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في نفس المجال.

– مهندس اتصالات عام – عدد 3 – الرياض (براتب 23,000 شهرياً)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة اتصالات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

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نبذة عن الشركة:

تأسست شركة العرض المتقن (2P) في 2004م بالرياض عاصمة المملكة العربية السعوية، وقد بدأت بوصفها كمقدم خدمات القيمة المضافة (VAS) عبر بروتوكل الإنترنت الخاص للأعمال، ثم قامت الشركة بتقديم أول خدمة خاصة بالدفع عن طريق الإنترنت وهي خدمة (Smart Cash) المتكاملة والمتوافقة مع نظام سداد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال وذكاء الأعمال.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (مسؤول نظم): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مهندس اتصالات عام): إضغط هنا

