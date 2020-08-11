«أبشر» يُوضِّح مخاطر تكرار رقم جوال المستفيد في حسابين

أوضحت منصة أبشر، أهمية عدم تكرار رقم الجوال بحسابين لاثنين من المستفيدين؛ وذلك لضمان استمرار تسجيله بالمنصة.

وتلقت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تساؤلاً من أحد المستفيدين، بشأن امكانية ربط رقم جوال المستفيد بحساب اخته، وردَّت «أبشر» بأنه «يمكن للأخت التسجيل بمنصة أبشر ولا يلزم أن يكون رقم جوال بأسمها بشرط عدم تكرار الرقم بحسابين تجنباً لإلغائه».

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وتقدم منصة «أبشر» كافة الخدمات في وزارة الداخلية بشكل سريع ومن دون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.

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