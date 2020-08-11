«أبشر» يُوضِّح مخاطر تكرار رقم جوال المستفيد في حسابين

لضمان استمرارية الحساب
أوضحت منصة أبشر، أهمية عدم تكرار رقم الجوال بحسابين لاثنين من المستفيدين؛ وذلك لضمان استمرار تسجيله بالمنصة.
وتلقت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تساؤلاً من أحد المستفيدين، بشأن امكانية ربط رقم جوال المستفيد بحساب اخته، وردَّت «أبشر» بأنه «يمكن للأخت التسجيل بمنصة أبشر ولا يلزم أن يكون رقم جوال بأسمها بشرط عدم تكرار الرقم بحسابين تجنباً لإلغائه».
وتقدم منصة «أبشر» كافة الخدمات في وزارة الداخلية بشكل سريع ومن دون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» يُوضِّح مخاطر تكرار رقم جوال المستفيد في حسابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.