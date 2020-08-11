الضمان الصحي: اللقاحات والفحوصات الشاملة مستثناة من التأمين الصحي

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن اللقاحات والوسائل الوقائية مستثناة من وثيقة التأمين الصحي.

وذكر الضمان الصحي –عبر حسابه على تويتر- وردًا على سؤال بهذا الخصوص «نعتذر منك أخي الكريم.. تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية، التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها».

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ووجّه أحد المواطنين سؤالًا مفاده «هل يشمل التأمين الصحي فحوصات الفيتامينات أو الفحص الشامل؟»

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