الضمان الصحي: اللقاحات والفحوصات الشاملة مستثناة من التأمين الصحي

إذا كانت غير مطلوبة لمعالجة طبية منصوص عليها..
أوضح مجلس الضمان الصحي، أن اللقاحات والوسائل الوقائية مستثناة من وثيقة التأمين الصحي.
وذكر الضمان الصحي –عبر حسابه على تويتر- وردًا على سؤال بهذا الخصوص «نعتذر منك أخي الكريم.. تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية، التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها».
ووجّه أحد المواطنين سؤالًا مفاده «هل يشمل التأمين الصحي فحوصات الفيتامينات أو الفحص الشامل؟»
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