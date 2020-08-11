«الصخري» يُحدِّد موعد نهاية فصل الصيف ومواصفات نوء الكليبين

حدَّد المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، موعد انتهاء فصل الصيف بناء على الحسابات المحلية.

وأضاف «الصخري»، عبر «تويتر»، بقي على نهاية فصل الصيف ٢٥ يومًا اعتبارًا من هذا اليوم الثلاثاء ٢١ ذوالحجة ١٤٤١ الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٠ بناءً على الحسابات المحلية (تقويم أم القرى).

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واستكمل، إنَّ موسم سهيل بقي على بدئه 12 يومًا اعتبارًا من هذا اليوم، فيما تبدأ بنفس اليوم (الثلاثاء) نوء الكليبين، والذي يلي المرزم ويسبق موسم سهيل، ومدته 13 يومًا وفيه منزلة فلكية تسمى «النثرة»، - تبدأ 11 أغسطس وتنتهي 23 أغسطس، وهي المنزلة السادسة وتسبق المنزلة الأخيرة من منازل الصيف.

وتابع «الصخري»، أنَّ هذه الفترة يطلق عليها البعض وصف «محننات الجمل»، أي أنَّ الجمل يحنّ فيها إلى شرب الماء بسبب شدة الحر، وتشهد كثرة هبوب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية، على معظم مناطق المملكة، مع كثرة الغيوم الكاتمة والتي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح، أنَّ الرطوبة في تلك الفترة تظلّ عالية على سواحل المملكة، وتستمر خلالها رحلة الشمس ناحية الجنوب، مع زيادة تدريجية في الليل ونقص في النهار، وتشهد كثرة الرطب والتمور والرمان في الأسواق، وتعدّ وقتًا مناسبًا لقلع وغرس فسائل النخيل، وتكثر خلالها هجرة طيور الداخل.