المرور: الفحص الطبي مُلزِم لتجديد رخصة القيادة

اشترط أن تكون كفالة سائق المركبة على مالكها
أكد المرور السعودي، أن الفحص الطبي مُلزِم عند تجديد رخصة القيادة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون سائق المركبة على كفالة مالكها.
وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- قائلًا: «نعم.. يلزم ذلك». جاء ذلك ردًا على سؤال وجّهه أحد المواطنين مفاده «هل الفحص الطبي مُلزِم في حال تجديد رخصة القيادة؟».
من جهة أخرى، أوضح المرور أنه يلزم لتفويض سائق أن يكون على كفالة مالك المركبة قائلًا: «يلزم أن يكون تحت كفالة مالك المركبة»، وذلك رداًّ على سؤال بهذا الخصوص.
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