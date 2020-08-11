بالفيديو.. «الصحة» توضح حقيقة إصابة المتعافين من كورونا بتجلطات الدم

أكدت وزارة الصحة، عدم صحة الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ارتباط تجلطات الدم بالمتعافين من فيروس كورونا الجديد.

ونشر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه على تويتر، فيديو أوضح من خلاله أن موضوع التخثرات او الجلطات الوريدية التي تصيب أوردة الرئة أو غيرها من أوردة الجسم كالأطراف السفلية، موجودة في حالات حرجة أو متقدمة جدًّا من المرضى.

وتابع قائلًا: إن البروتوكولات العلاجية المطبقة في المملكة، تعطي اعتبار مهم جدًا لعملية قياس المخاطر الموجودة في الحالات المتقدمة، واستخدام الأدوية الملائمة لمنع حدوث الجلطات أو المساهمة في علاجها.

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وأشار الى انتشار شائعة مؤخرًا حول الحاجة إلى استخدام مسيلات للدم أو موانع للجلطة للمتعافين من كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك غير صحيح خاصة للحالات البسيطة أو المتوسطة، أما الحالات الحرجة والمتقدمة فيتم استخدام مسيلات للدم ضمن البروتوكول العلاجي.

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