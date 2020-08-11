تحذير من أمطار رعدية على الباحة ورياح متربة على نجران في الساعات القادمة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وهبوب رياح على منطقة نجران، خلال الساعات القادمة.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

من جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم «998» للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

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كما وجّهت هيئة الأرصاد، تنبيهًا من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، وتشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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