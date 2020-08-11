الأمير خالد بن سلمان يعزي أسرة مساعد وزير الدفاع محمد العايش في وفاته

أجرى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، قدّم خلاله العزاء لأسرة مساعد وزير الدفاع «محمد العايش» الذي توفي منذ أيام.

وذكرت وزارة الدفاع – عبر موقعها الإلكتروني- أن الأمير خالد بن سلمان أجرى اتصالًا مع «خالد» نجل مساعد وزير الدفاع «محمد بن عبدالله العايش»، عبّر فيه عن مواساته وتعازيه لذوي الفقيد.

‏‎ ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع «خالد» نجل مساعد وزير الدفاع الراحل محمد العايش.

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عبّر ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما أثنى على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.

وأعلنت وزارة الدفاع بتاريخ 7 أغسطس الحالي، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.

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