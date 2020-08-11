«الموارد البشرية» تحذِّر المنشآت غير الملتزمة بسداد التأمينات الاجتماعية لعمالها

أوضحت الشرط المطلوب لإعادة التشغيل

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحذير المؤسسات التي لا تلتزم بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عليها لعمالها؟ وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إنَّ المنشأة التي لا تقوم بسداد التأمينات الاجتماعية عن عمالتها، يتم إيقاف خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنها. Advertisements وبشأن إعادة تشغيل الخدمات للمؤسسات، قالت الوزارة، إنه يمكن إعادة تشغليها بسداد تأمينات العمّال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اقرأ أيضًا: بدء تطبيق نظام «العمل المرن» للمواطنين.. الأجر بالساعة

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