السعودية اليوم / أمانة القصيم تطلق مبادرة "تمور" التطوعية



بريدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة "تمور" التطوعية، التي تمكن المتطوعين من المشاركة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة التمور بمدينة بريدة، بالإضافة إلى الإسهام في تنظيم الباعة والمتسوقين وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين للمشاركة من الرجال والنساء إلى التسجيل عبر البوابة الخاصة عبر www.nvg.gov.sa ابتداءً من اليوم.

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10:27ت م

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