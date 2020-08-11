

نيودلهي 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 871 حالة وفاة و 53601 إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى45257 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2268675 .

// انتهى //

10:21ت م

0030



نيودلهي 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 871 حالة وفاة و 53601 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى45257 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2268675 .// انتهى //10:21ت م0030

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.