السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرتين نسائيتين عن بُعد في الباحة



الباحة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة اليوم وغداً، محاضرتين علميتين، الأولى بعنوان "أهمية التوحيد"، والثانية بعنوان: "الإيمان بالقدر مراتبه وآثاره".

وتبث المحاضرتان عن بُعد عبر حساب الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساءً.

وتأتي هاتان المحاضرتان في إطار البرامج والمناشط النسائية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة الباحة، بهدف توعية المرأة المسلمة وتبصيرها بأمور دينها ودنياها.

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10:21ت م

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