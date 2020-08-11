السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , يتضمن رياحاً سطحية نشطة وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والمهد وبدر وينبع .

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً .

// انتهى //

10:07ت م

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