السعودية اليوم / انطلاق أسبوع التصدير في موسم عنيزة للتمور



عنيزة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

انطلقت أمس فعاليات أسبوع التصدير وهو ثالث الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة لقاءً عن بعُد بعنوان "الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والناشئة "، ومحاضرة بعنوان "أساسيات الريادة في التسويق"، وورشة عمل بعنوان "التصدير لنمو إعمالك".

وشهد الأسبوع الأول وهو أسبوع "ريادة الأعمال" لقاءً تعريفياً عن برامج دعم الشباب بالتعاون مع لجنة شباب عنيزة، ومحاضرة بعنوان "مراحل تمويل الشركات الناشئة"، وأخرى بعنوان " التزامات التاجر "، فيما شهد الأسبوع الثاني وهو أسبوع المزارع محاضرة بعنوان "سوسة النخيل الحمراء و الدليل الإجرائي لمكافحتها"، ومحاضرة بعنوان "الجمعية التعاونية الزراعية ودورها الفعال بالمجتمع والخدمات المقدمة "، ومحاضرة أخرى بعنوان "النخيل وخدمة ما بعد الحصاد "، وتختتم الفعاليات المصاحبة بأسبوع "صناعة التمور " الذي سيقام منتصف الأسبوع المقبل.

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09:46ت م

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