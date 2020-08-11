سياسي/ اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتقديم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب استقالته على خلفية تداعيات الانفجار الكبير، الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الفائت في حين تترقب الساحة السياسية التطورات المقبلة بشأن تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة .

وتحدثت عن شن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات جوية أمس على مواقع عسكرية في بلدة لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار ولم تسجل إصابات.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس من خطورة وضع السفينة "صافر" التي تعد خزان نفط عائماً قرب السواحل اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران وتحمل مليون يرميل من النفط .

وتطرقت إلى دعوة اليونان أمس تركيا إلى وقف التحركات غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة عادة ذلك تصعيدا خطيرا.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن بلاده سترد على فرض الصين عقوبات ضد مسؤولين أميركيين.

وأوردت صحف لبنان دعوة موسكو أمس إلى عدم الإبطاء في تنفيذ قرار مجلس القبائل والأعيان في أفغانستان بشأن الإفراج عن 400 من سجناء طالبان تمهيداً لبدء عملية السلام في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.