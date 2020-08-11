السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يتابع ميدانياً خطة توزيع المقررات الدراسية



الباحة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ميدانياً، أمس، سير ترحيل المقررات الدراسية, التي وصلت إلى مكاتب التعليم في مختلف محافظات المنطقة، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المدارس.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن التوزيع سينفذ وفق الخطة الزمنية المجدولة التي أعدتها الإدارة، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، لضمان وصول المقررات إلى جميع المدارس، وبما يكفل استلام أكثر من 55 ألف طالب وطالبة مقرراتهم الدراسية مع أول يوم دراسي.

وثمّن لفِرَق العمل جهودَها الرامية إلى إيصال كل المقررات للمدارس؛ مقدماً شكره لجميع مديري مكاتب التعليم على استجابتهم لاستقبال المقررات في مستودعات المكاتب خلال هذه الفترة، وعلى ما لمسه من عمل تكاملي اتسم بالجدية والعمل الدؤوب من جميع أفراد فريق العمل لضمان انطلاقة موفقة وناجحة للعام الدراسي القادم.

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08:52ت م

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