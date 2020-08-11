السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تختتم دورة "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن الكريم عن بُعد



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1441هـ الموافق 11 أغسطس 2020م واس

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف والكتب أمس دورة "القاعدة المدنية" عن بُعد، التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم، والعناية بمخارج حروفه وصفاتها والنطق الصحيح لها، وذلك عبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقها حتى مرحلة الاختتام، بلغ ٥٠ مشاركاً من ١٣دولة، مبيناً أنها استمرت أسبوعاً.

وأوضح الذبياني أن الدورة تركز على محوري تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه من خلال القاعدة المدنية، وتستهدف الدورة حفظة كتاب الله -عز وجل- ومعلمي حلقات القرآن الكريم، ومعلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال.

يُذكر أن هذه الدورات تأتي في نطاق اهتمام الرئاسة بخدمة كتاب الله -عز وجل- والعمل على تعليمه وحفظه وتجويده.

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08:47ت م

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