السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

07:56ت م

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