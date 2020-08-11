شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , يتضمن رياحاً سطحية نشطة وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والمهد وبدر وينبع . وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً .

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