شكرا لقرائتكم خبر عن الكتب الدراسية تصل مكاتب التعليم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بمتابعة من مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان واستعدادًا لبداية عامٍ دراسي جادّ، أجرى المساعد للخدمات المساندة زيارة ميدانية لمتابعة سير ترحيل الكتب الدراسية من المستودعات المركزية إلى مكاتب التعليم و المدارس وذلك ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم.

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