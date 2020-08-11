2020-08-11

أمانة الرياض: لن نستخدم عيون القطط في تحديد المسارات لهذا السبب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على عدم استخدام قطع السيراميك عيون القطط في تحديد المسارات بالطرق؛ استجابةً لمطالب السكان وحرصًا على راحتهم.

Advertisements

وقالت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏لطرقات أكثر كفاءة وجودة.. أمانة منطقة الرياض: مشاريع الطرق الجديدة ملتزمة بعدم استخدام قطع السيراميك (عيون القطط) في تحديد المسارات لتوفير راحة أكبر للسكان أثناء تنقلهم داخل المدينة” .

المزيد

جديد الأخبار