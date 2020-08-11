المرور يحدد 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، منها التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأشار المرور إلى أنه إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

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ونبهت إلى وجوب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان هناك طريق رئيسي بدون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وحذرت على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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