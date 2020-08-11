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2020-08-11 ارتفاع أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء وبرنت يقفز لـ 45.28 دولار للبرميل متابعات الخليج 365 - متابعة ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط آمال بتوصل البيت الأبيض والديمقراطيين إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا. وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” إن قادة ديمقراطيين من الكونجرس طلبوا مقابلته لمناقشة حزمة الإنقاذ الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا. Advertisements وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6% إلى 45.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1% عند 42.37 دولار للبرميل.



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