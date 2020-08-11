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جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتستمر حتى 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 09:48 AM

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتستمر حتى 10 مساءً

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جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.

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المصدر : الخليج 365

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