محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها بما يلبي الاحتياجات أعلنت الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الأحساء لجميع القطاعات بنسبة 120%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً، بإضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركّزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد - 19.وزارة الصحة محافظة الأحساء 11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 09:44 AM ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها بما يلبي الاحتياجات Advertisements الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120% الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120% أعلنت الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الأحساء لجميع القطاعات بنسبة 120%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً، بإضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركّزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد - 19. الكلمات المفتاحية ، الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120% ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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