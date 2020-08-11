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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من القمح إلى بيروت، لتعزيز الإمدادات الوطنية".
ووفق وسائل إعلام لبنانية قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "لا خبز في لبنان في غضون أسبوعين ونصف، وسنفعل كل ما بوسعنا لتشغيل منطقة من المرفأ هذا الشهر".مكتب الأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 09:40 AM
قال: سنفعل كل ما بوسعنا لتشغيل منطقة من المرفأ هذا الشهر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من القمح إلى بيروت، لتعزيز الإمدادات الوطنية".
ووفق وسائل إعلام لبنانية قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "لا خبز في لبنان في غضون أسبوعين ونصف، وسنفعل كل ما بوسعنا لتشغيل منطقة من المرفأ هذا الشهر".
، برنامج الغذاء العالمي: سنرسل 50 ألف طن من القمح إلى لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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