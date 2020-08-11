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أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.
وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.
وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن. مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-11
أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.
وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.
وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:34 AM
خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا وبطلب من الخدمات السرية
أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.
وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.
وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن.
، فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض ،
المصدر : الخليج 365
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