، عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف والكتب، أمس، دورة "القاعدة المدنية" عن بُعد، التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم، والعناية بمخارج حروفه وصفاتها والنطق الصحيح لها، وذلك عبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية.
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقها حتى مرحلة الاختتام، بلغ ٥٠ مشاركاً من ١٣ دولة، مبيناً أنها استمرت أسبوعاً.
وأوضح "الذبياني"؛ أن الدورة تركز على محوري تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه من خلال القاعدة المدنية، وتستهدف الدورة حفظة كتاب الله -عزّ وجلّ- ومعلمي حلقات القرآن الكريم، ومعلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال.
يُذكر أن هذه الدورات تأتي في نطاق اهتمام الرئاسة بخدمة كتاب الله -عزّ وجلّ- والعمل على تعليمه وحفظه وتجويده.الرئاسة العامة لشؤون الحرمين دورة القاعدة المدنية
عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-11
اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف والكتب، أمس، دورة "القاعدة المدنية" عن بُعد، التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم، والعناية بمخارج حروفه وصفاتها والنطق الصحيح لها، وذلك عبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية.
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقها حتى مرحلة الاختتام، بلغ ٥٠ مشاركاً من ١٣ دولة، مبيناً أنها استمرت أسبوعاً.
وأوضح "الذبياني"؛ أن الدورة تركز على محوري تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه من خلال القاعدة المدنية، وتستهدف الدورة حفظة كتاب الله -عزّ وجلّ- ومعلمي حلقات القرآن الكريم، ومعلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال.
يُذكر أن هذه الدورات تأتي في نطاق اهتمام الرئاسة بخدمة كتاب الله -عزّ وجلّ- والعمل على تعليمه وحفظه وتجويده.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:23 AM
دورة حضرها 50 مشاركاً.. و"الذبياني": تركز على العناية بالمخارج وطريقة ورسمه
اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف والكتب، أمس، دورة "القاعدة المدنية" عن بُعد، التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم، والعناية بمخارج حروفه وصفاتها والنطق الصحيح لها، وذلك عبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية.
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقها حتى مرحلة الاختتام، بلغ ٥٠ مشاركاً من ١٣ دولة، مبيناً أنها استمرت أسبوعاً.
وأوضح "الذبياني"؛ أن الدورة تركز على محوري تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه من خلال القاعدة المدنية، وتستهدف الدورة حفظة كتاب الله -عزّ وجلّ- ومعلمي حلقات القرآن الكريم، ومعلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال.
يُذكر أن هذه الدورات تأتي في نطاق اهتمام الرئاسة بخدمة كتاب الله -عزّ وجلّ- والعمل على تعليمه وحفظه وتجويده.
، عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.