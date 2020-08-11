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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة
"مدني الباحة" متفاعلاً مع التنبيه الماطر: ابتعدوا عن هذه المواقعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-11
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
08:59 AM
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية يصحبها تدني مدى الرؤية لـ 10 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.
، "مدني الباحة" متفاعلاً مع التنبيه الماطر: ابتعدوا عن هذه المواقع ،
المصدر : الخليج 365
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