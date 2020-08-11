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2020-08-11 ضبط لحوم فاسدة تقدم للمرضى المنومين بمستشفى حكومي بالقصيم التحقيق مع عدة أطراف لكشف ملابسات الحادث متابعات الخليج 365 - القصيم رصدت الجهات المعنية قيام شركة مختصة بالتغذية بتقديم لحوم منتهية الصلاحية بكميات كبيرة للمرضى المنومين، في مستشفى الرس بمنطقة القصيم. Advertisements وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً في الواقعة لمعرفة كيفية توريد هذه الكمية من اللحوم وإدخالها المستشفى، وشمل عدة أطراف لمعرفة ملابسات القضية. وأوضحت مصادر، وفقا لـ”الوطن”، أن الشركة المختصة بالتغذية مرتبطة بعقود مع عدد من المستشفيات في المنطقة، وتم اكتشاف القضية أثناء عملية إعداد اللحوم للمرضى.



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